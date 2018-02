Motores Hugo Lopes estreia Peugeot 208 em Fafe Por

Hugo Lopes prepara-se para iniciar a temporada no Campeonato de Ralis de Portugal 2018, alinhando à partida do Rali Serras de Fafe aos comandos de um Peugeot 208 R2.

A participação do piloto de Viseu na prova da Demoporto enquadra-se no seu projeto para esta temporada, quer no CPR de 2 rodas motrizes, quer na Peugeot Rally Cup Ibérica, que inclui três provas em solo nacional e outras tantas em território espanhol.

Depois da sua passagem pelo Challenge DS3 R1, e pela condução de um Ford Fiesta R2, Hugo Lopes resilveu apostar no 208 R2, pretendendo em Fafe acumular quilómetros, dando continuidade ao trabalho de conhecimento do Peugeot, iniciado em testes realizados na últimas semanas, perante o olhar atento da AMSport, a estrutura técnica que o acompanha este ano.

“No Rali Serras de Fafe será a nossa estreia no Peugeot, pelo que nesta primeira prova será fundamental aproveitar para acumular quilómetros e ganhar mais algum conhecimento com o carro. Fizemos alguns testes antes da prova e sentimo-nos confiantes, tendo plena noção que é um carro que me irá permitir muita progressão a cada novo rali. De igual forma, a prova apresenta uma lista de inscritos excelente, quer na geral, quer nas duas rodas motrizes, o que desde logo promete muita animação e espetáculo para todos aqueles que forem assistir ao rali”, assume o piloto viseense.