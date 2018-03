Motores Hugo Godinho prossegue preparação para a nova temporada Por

Após os testes realizados com a Drivex e com a Vicenzo Sospiri Racing, Hugo Godinho realizou mais um ensaio em Itália, desta vez no Circuito de Adria com um Ferrari 458 da MR Racing.

O piloto de Coimbra regressa este ano à competição após cinco temporadas de interregno, escolhendo o International GT Open para o fazer, estando num processo de avaliação para perceber qual o projeto mais interessante. Desta vez esteve no traçado da região do Veneto, que desconhecia por completo.

“Foi um teste muito produtivo! Gostei muito da pista, o que me permitiu que me adaptar ainda mais rapidamente. O Ferrari 458 Italia é um verdadeiro bólide de corridas, muito exigente, que me deu muito gozo pilotar. A MR Racing mostrou estar a um nível muito elevado, e o facto de já conhecer o Rocco Verducci, engenheiro de pista, foi também muito positivo, uma vez que trabalhei com ele no passado e temos um entendimento muito bom”, conta Hugo Godinho.

No circuito de Adria, o piloto de Coimbra deveria ter rodado também com o Ferrari 488 GT3 da MR1 Racing, mas uma contrariedade técnica levou a que a equipa transalpina decidisse não colocar o carro em pista. Esta circunstância contribui para que Hugo Godinho tenha a possibilidade de regressar a Itália para mais uma sessão de testes, desta vez aos comandos da mais recente máquina da formação liderada por Rocco Verducci.

“Foi um pequeno azar que aconteceu, devido a uma dificuldade electrónica que nos deixou sem hipótese de rodar com o 488. Estamos a aproximar-nos da fase das decisões e seria benéfico poder perceber o potencial deste carro. Como já afirmei anteriormente, estamos a trabalhar para optarmos pela solução que me dê maiores garantias”, acrescentou Hugo Godinho.