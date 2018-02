Hugo Basaúla sexto em Sheffield

Hugo Basaúla continua o seu périplo pelo Reino Unido, fazendo carreira no Arenacross UK, tendo conseguido a sexta posição na ronda que se disputou este fim de semana em Sheffield.

O piloto português da Kawasaki começou por conseguir o terceiro tempo do seu grupo durante os treinos livres. Na qualificação as coisas não correram tão bem ficando quase a segundo e meio do mais veloz do seu grupo e depois no primeiro ‘heat’ foi apenas oitavo, conseguindo qualificar-se para o ‘Main Event’ ao impor-se na ‘manga’ de repescagem. Isso deu-lhe o ‘passaporte’ para a corrida final, ganhar por Cedric Soubeyras, aos comandos de uma Suzuki.

Basaúla lutou bastante e logrou alcançar a sexta posição final, sendo também sexto no campeonato, agora a 32 pontos de Subeyras, que é o líder da competição. A próxima prova disputa-se a 17 de fevereiro no Estádio de Wembley, em Londres.