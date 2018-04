Motores Hugo Araújo de Subaru na Rampa da Penha Por

Tendo-se destacado nos dois últimos anos no troféu Super Seven By KIA, Hugo Araújo vai agora estrear-se a tempo inteiro no Campeonato de Portugal de Montanha, alinhando já na Rampa da Penha aos comandos de um Subaru Impreza Sti da BRACARDOX.

O piloto de Braga assume assim um projeto bem diferente daquilo a que lhe é habitual, apesar de no passado recente ter participado em algumas rampas. “Foi com muito agrado que aceitei o convite da BRACARDOX para participar no Campeonato de Portugal de Montanha JCGROUP 2018. Estou muito entusiasmado e motivado porém sinto também um elevado sentido de responsabilidade em representar este projeto. Mais do que um projeto desportivo, tem associada uma forte componente comercial que a BRACARDOX pretende explorar e ter-me lançado o desafio a mim é motivo de muito orgulho”, assume Hugo Araújo.

Para a rampa do próximo fim de semana o piloto bracarense está bastante motivado, até porque é um traçado que conhece bem: “Curiosamente a minha primeira prova oficial em Portugal foi a Rampa da Penha 2012, nessa altura também aos comandos de uma viatura 4×4. Fizemos um resultado surpreendente, com a conquista do terceiro posto da categoria 1 e foi essa prova que veio a revelar-se determinante na minha carreira. Encaro por isso o regresso à Penha em 2018 com muito carinho e simbolismo apesar de já por lá ter passado também em 2013”.

Em termos de objetivos Hugo Araújo quer para já fazer quilómetros, num carro que apenas testou uma vez e que desde então já sofreu algumas alterações não testadas ainda: “O nosso objetivo passa por terminar a Rampa e recolher dados importantes. A estrutura da BRACARDOX, apesar de muito profissional, é estreante em competição assim como o carro que vamos utilizar. Tem sido uma verdadeira luta contrarrelógio para preparar este início de época, e só posso deixar uma forte palavra de apreço e agradecimento a toda a equipa e a todos os que têm colaborado na preparação deste CPM2018”.