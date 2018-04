Motores Hugo Araújo com estreia ‘enorme’ na Penha Por

O pódio na categoria de Turismo na estreia aos comandos do Suabaru Impreza Sti foi o excelente resultado que Hugo Araújo conseguiu na Rampa da Penha.

Nesta primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha o piloto de Braga vinha apostado em ganhar experiência num carro que a sua equipa preparou nas semanas que antecederam a prova, tendo apenas tempo para efetuar algumas voltas na sexta-feira anterior.

Foto: Nuno Organista

Mesmo com as condições adversas que se fizeram sentir na região de Guimarães, Hugo Araújo sentiu-se desde logo “muito confortável com aquilo que a equipa tinha preparado”, e percebeu que poderia “lutar pelos lugares cimeiros”.

Se assim o penso, o piloto de Braga melhor o executou. Isto apesar do Subaru ter tido um pequeno problema na caixa de velocidades, “que se foi deteriorando subida após subida”. Esta anomalia não permitiu melhorar o tempo, apesar de saber que “provavelmente iria baixar ao segundo 39, o que mostra o excelente andamento deste carro totalmente desenvolvido pela BRACARDOX”.

Hugo Araújo e a sua equipa vão agora preparar a Rampa da Falperra, considerada como a prova ‘rainha’ do campeonato, e também ‘paragem’ habitual do Campeonato da Europa da disciplina. “A Falperra já estava garantida antes mesmo desta prova na Penha. Obviamente que esperamos que este resultado nos ajude a fazer o Campeonato de Portugal de Montanha completo, mas neste momentos estamos apenas cem por cento focados na Rampa da Falperra”.