Hospital São João diz que está tudo legal com contentores de pediatria e neurocirurgia

O Hospital de São João já reagiu às denúncias de possível corrupção feitas pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, garantindo que está tudo legal com os contratos de aluguer dos contentores onde funcionam os serviços de pediatria e neurocirurgia.

Ana Rita Cavaco tinha levantado suspeitas sobre os contratos de fornecimento dos contentores, tendo mesmo afirmado que “a pessoa é sempre a mesma, mas o nome da empresa muda sistematicamente”.

As declarações da bastonária foram feitas à Renascença e foi à mesma rádio que a administração do Hospital de São João reagiu, por comunicado.

No texto, o hospital portuense garantiu que está tudo legal com os contratos, celebrados de acordo com a legislação em matéria de contratação pública.

Em 2017, o aluguer de contentores obrigou o Hospital de São João a gastar 700 mil euros, de acordo com os dados publicados no Portal de Contratação Pública.

No ano anterior, os ajustes diretos dos contentores tinham atingido os 390 mil euros.

Ainda segundo o comunicado do Hospital de São João, as obras no serviço de neurocirurgia deverão estar concluídas no início de 2019, mas continua a faltar uma autorização dos Ministérios da Saúde e das Finanças para a ala pediátrica.

