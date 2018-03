Nas Notícias Hospital pode fechar por dívida do Estado Por

O maior hospital privado do País, Senhor do Bonfim, pode fechar em abril se o Estado não pagar uma dívida antiga superior a meio milhão de euros. Os 350 trabalhadores já têm dois salários em atraso.

De acordo com o Negócios, os Hospitais Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, aguarda há mais de um ano que a tutela liquide uma dívida que passa dos 500 mil euros, referente a serviços prestados para o Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde.

“Ando vermelho de vergonha. Estou a dever aos meus funcionários”, lamentou Manuel Agonia, o responsável pela unidade, em declarações ao jornal.

Com 350 trabalhadores à espera dos dois meses de salário atrasados, o empresário acrescentou: “Se não lhes conseguir pagar, morrerei com desgosto”.

Fernando Araújo, o secretário de Estado da Saúde, garantiu não ter conhecimento da dívida, prometendo que vai “procurar ver o que se passa”.

“Dizem que não sabem de nada? É falta de carácter”, acusou Manuel Agonia.

Para não ter de fechar as portas em abril, os Hospitais Senhor do Bonfim poderão ter um novo investidor, internacional. Mas tal significa despedimentos, revelou o empresário.

“Ofereceram-me 153 milhões de euros por 50 por cento do capital da empresa, mas querem que eu fique como figura decorativa, sem poder decisório, e despachar alguns dos meus colaboradores”, explicou.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar