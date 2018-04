Motociclismo Horário reajustado do CNV no Estoril Por

Devido a previsões meteorológicas pouco animadoras, a Federação de Motociclismo de Portugal e o Motor Clube do Estoril alteraram o horário da primeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade (CNV), agendado para este fim de semana no Circuito do Estoril.

Em causa estão sobretudo alterações para a jornada de domingo, sendo que ambas as entidades ponderaram a realização de duas corridas para a categoria maior do campeonato. No entanto a possibilidade de chuva e o pouco tempo de preparação dado aos pilotos para essa eventualidade adiou a dupla jornada para as Superbikes e Superstock 600, com as Supersport 300 a correrem também nesta primeira ronda do campeonato em conjunto com as 85GP/Moto4 e Pré-Moto3.

O programa de corridas no Domingo começará assim um pouco mais tarde depois de uma manhã dedicada aos derradeiros treinos e ‘Warm-Up’, com a corrida raínha a manter a manter-se na ‘hora Superbike’, as 16 horas e 30 minutos de Domingo como originalmente previsto.

Horários Corridas

Sábado

17h55 – Troféu ENI-TLC + Kawasaki ZCup (8 voltas)

18h25 – Copa Dunlop Motoval (10 voltas)

Domingo

14h15 – Copa Dunlop Motoval (10 voltas)

15h00 – CNV 85GP/Moto4 + Pré-Moto3 + Supersport 300 (14 voltas)

15h50 – Troféu ENI-TLC + Kawasaki ZCup (8 voltas)

16h30 – CNV Superbike + Superstock 600 (17 voltas)