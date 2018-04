Desporto “É hora de retirar o meu apoio ao presidente do Sporting”, assume Ricciardi Por

Bruno de Carvalho perdeu mais um aliado de peso. O banqueiro José Maria Ricciardi regressou ao País e, perante a crise instalada em Alvalade, tomou uma posição.

Em declarações ao Record, o quadro do antigo BES revelou que deixa de apoiar o líder leonino, juntando-se às vozes que exigem uma mudança no elenco diretivo.

Ricciardi começou por anunciar a demissão: “Regressado dos Estados Unidos e perante os acontecimentos mais recentes e a evolução entretanto verificada no Sporting, deixam de estar reunidas as condições para me manter nos órgãos sociais”.

Logo a seguir, rematou de forma concludente: “É hora de retirar o apoio ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho”.

