Honda revela nova geração do CR-V

A tradição já não é o que era, e alguns construtores já nem esperam pelos grandes salões automóveis internacionais para revelarem as suas novidades mais proeminentes, como é agora o caso do novo Honda CR-V.

Embora a marca japonesa tenha reservado para Genebra outras novidades – nomeadamente dois ‘concept-car’ elétricos – levantou já o ‘véu’ sobre o seu novo SUV, que estará dotado de versões a gasolina, híbrida e terá também uma opção de tração às quatro rodas.

Já se esperava que a Honda surgisse num futuro muito próximo com uma nova geração do CR-V, que esteticamente é uma clara evolução do seu antecessor, embora coma assinatura algo diversa, nomeadamente as luzes diurnas LED nas extremidades de uma grelha completamente redesenhada.

O perfil tem um visual mais robusto, por via de uma linha de cintura ligeiramente mais subida, mantendo as proteções inferiores nas embaladeiras e nas cavas das rodas. As novas jantes conferem um ar mais desportivo, também acentuado pelas ponteiras de escape cromadas.

No interior deste novo CR-V há um pouco mais de cor, mantendo-se a escolha por materiais de grande qualidade e as aplicações metálicas. Mas mais importante é a funcionalidade, traduzida não apenas pelos espaços para arrumos de pequenos objetos mas também no posicionamento da instrumentação.

O painel de bordo apresenta um novo grafismo e os comandos da caixa de velocidades e travão de mão (elétrico) estão colocados numa posição elevada, libertando espaço na consola central. Está prevista uma variante de sete lugares, com o acesso à terceira fila de bancos a possuir uma abertura mais larga e baixa, tornando-a referência na classe.

Previsto para o outono deste ano, o novo SUV da Honda possui uma distância ao solo maior (38mm), o que o torna mais versátil, sobretudo em incursões fora de estrada, sendo que a altura máxima ao solo é da versão de quatro rodas motrizes (208mm) equipada com o motor 1.5 VTEC.

A transmissão da versão híbrida apresenta uma relação fixa sem embraiagem, ligando de forma direta os componentes móveis, possibilitando uma transferência de binário mais suave. Funcionará acoplada a um motor 2.0 litros, mas estará disponível em modelos de tração dianteira ou integral. Este i-MMD (Modo Inteligente de Condução) recorre ao motor de combustão de ciclo Atkinson e dois motores elétricos, onde um deles assiste o motor de combustão e o outro é utilizado como gerador.

Mas as primeiras versões do novo CR-V a comercializar em Portugal serão as equipadas com o motor 1.5 VTEC Turbo, que já é conhecido do Civic, que poderá estar dotado de transmissão manual ou automática CVT e ter tração às quatro rodas ou apenas às dianteiras. A variante híbrida só chegará dentro de um ano.