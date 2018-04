Motores Honda ‘entra’ a ganhar no SuperGT e com subida ao pódio de Jenson Button Por

O espetacular campeonato SuperGT japonês arrancou mais uma vez no Circuito de Okayama, onde Tatsukoshi e Kogure impuseram o NSX GT500 da Keihin.

Mas os holofotes também foram para os segundos classificados, pois no NSX GT500 da Raybrig ao lado de Yamamoto esteve o ex-piloto de Fórmula 1 Jenson Button. O antigo piloto da McLaren mostrou-se bastante competitivo no primeiro turno de condução do carro # 100, e mostrou que podem contar com ele na luta pelas vitórias nesta que é a competição automóvel mais popular do país do sol nascente.

Nissan e Lexus também estiveram na luta pelas posições cimeiras, mas a marca nipónica associada à Renault não teve sorte e a ‘premium’ do Grupo Toyota teve de se contentar com o lugar mais baixo do pódio obtido por Ryo Hirakawa e Nick Cassidy, no Lexus # 1 da Tom’s.

Já em GT 300 a luta foi imensa e a incerteza durou até perto do final, com o triunfo a sorrir ao Toyota GT 86 # 18 da Upgarege, tripulado por Nakayama e Kobayashi.

Mas as imagens da corrida falam por si.