Homenagem de Neymar a Stephen Hawking gera polémica

O jogador brasileiro decidiu homenagear Stephen Hawking, falecido nesta quarta-feira, mas a forma escolhida tem gerado polémica nas redes. Neymar publicou uma fotografia onde surge numa cadeira de rodas, acompanhada por uma citação do físico.

As homenagens ao físico Stephen Hawking surgem de todos os lados, tal a dimensão do cientista, falecido esta quarta-feira, e que passou grande parte da sua vida numa cadeira de rodas, depois de lhe ter sido diagnosticada Esclerose Lateral Amiotrófica.

Neymar juntou-se aos inúmeros tributos ao físico, mas fê-lo de uma forma que tem gerado polémica nas redes. O jogador brasileiro, a recuperar de lesão, publicou uma fotografia sentado cadeira de rodas, acompanhada de uma citação do cientista.

“Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual você se encontra”, escreveu.

A publicação rapidamente se propagou nas redes, tal a visibilidade do jogador brasileiro e a notícia da morte de Stephen Hawking. No entanto, a esmagadora maioria dos internautas tem condenado Neymar, a quem acusam de egocentrismo.

“É o auge do egocentrismo por-se no lugar de Stephen Hawking”, escreve um utilizador. “Você sabe o que é sofrer? Parabéns para o ícone guerreiro que quebrou o dedo do pé”, diz um outro.

Nate Scott, o editor da SBSNation, juntou-se ao coro de críticos a Neymar, que acusou de um ato egocêntrico.

“Neymar ouviu que um famoso cientista tinha morrido e que passou grande parte da sua vida numa cadeira de rodas”, começa por dizer, pressupondo, depois, o pensamento do craque brasileiro.

“Esta foto vai mostrar aos maus fãs o quão forte eu sou enquanto luto contra esta verdadeira luta [lesão], semelhante à que Hawking também ultrapassou, embora até me possam dizer que a minha situação é muito pior porque ele era apenas um cientista e eu sou o famoso jogador Neymar”, escreveu Scott.

Veja a publicação de Neymar.

