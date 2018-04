Cultura Homenagem aos Xutos marcada para 7 de julho em Almada Por

A homenagem aos Xutos & Pontapés com centenas de músicos amadores e profissionais a interpretarem o tema “Não sou o único” vai acontecer a 07 de julho no Campo de Jogos do Pragal, em Almada.

Pedro Brazão, um dos organizadores da iniciativa Xutos1000, revelou à agência Lusa que estão já inscritos mais de 600 intérpretes e já há ensaios a decorrer.

O que vai acontecer a 07 de julho é uma atuação conjunta de pelo menos um milhar de músicos, para interpretarem o tema “Não sou o único”, que será registado em vídeo para oferecer aos Xutos & Pontapés e partilhar ‘online’.

A iniciativa, que começou a ser preparada no início do ano, inspira-se numa ação semelhante realizada em 2015 por mil músicos, em Cesena, Itália, que interpretaram “Learn to fly” para convencer o grupo rock norte-americano Foo Fighters a tocar naquela localidade.

O mote para o evento português – intitulado Xutos1000 – surge também em reação à morte do guitarrista Zé Pedro, em novembro passado.

“É uma homenagem completamente genuína, porque os Xutos são os nossos heróis e merecem uma homenagem a sério, verdadeira, dos fãs, nada institucional”, afirmou Pedro Brazão à Lusa em janeiro, quando o projeto foi revelado.

A atuação conta com o apoio do Atlético Clube de Almada e da autarquia, mas na próxima semana os organizadores vão lançar ainda campanha de angariação de fundos na Internet para ajudar a pagar custos como seguros e aluguer de equipamentos.

Na atuação são esperados centenas de bateristas, guitarristas, baixistas, cantores, que terão de ensaiar individualmente a partir das pautas que lhes serão entregues. Os ensaios finais só acontecerão no dia da gravação, por razões de organização.

De todo o repertório dos Xutos & Pontapés, “Não sou o único” foi a música mais consensual, por ser fácil de executar, porque tem letra de Zé Pedro e porque “é um tema belíssimo que tem a ver com o que estamos a fazer”, disse o promotor.

13 PARTILHAS Partilhar Tweetar