Local Homem morre em choque entre ligeiro e trator Por

Um homem de 35 anos morreu, nesta segunda-feira, vítima de um acidente de viação entre um ligeiro e um trator, em Évora. O embate provocou ainda um ferido grave.

O acidente ocorreu às 14h54, numa estrada rural entre São Manços e Torre de Coelheiros, segundo adianta o Jornal de Notícias. A vítima mortal seguia na viatura ligeira, assim como o ferido grave. Outras três pessoas ficaram feridas, sem gravidade.

Não foram esclarecidas as circunstâncias do acidente, mas dois fatores poderão ter contribuído para o embate: a chuva e o facto de a via ser estreita.

O trator tinha instalado um mecanismo de transporte de fardos, na parte dianteira, sendo que o choque foi frontal.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar