Homem morre após despiste na Quinta do Conde

Um homem de 40 anos morreu, esta sexta-feira, após se ter despistado e embatido no muro de uma habitação, em Quinta do Conde, Sesimbra.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h56, com sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Sesimbra a deslocarem-se ao local, assim como a VMER do Hospital de São Bernardo, confirmou fonte da GNR da Quinta do Conde.

O condutor entrou em paragem respiratória e foi ainda sujeito a manobras de reanimação, mas assim que a Viatura Médica de Emergência chegou ao local, declarou o óbito.

O acidente aconteceu na Serra da Arrábida, na Quinta do Conde, em Sesimbra.

