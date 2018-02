Local Homem morre após ser atingido por árvore a ser derrubada Por

Um homem morreu este sábado, em Trancoso, ao ser atingido por um árvore que estava a ser derrubada, enquanto um outro ficou estado grave em situação idêntica, em Tondela.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente mortal aconteceu pelas 16h40, quando um homem foi atingido por uma árvore que estava a ser derrubada, na região de Frexes, Trancoso.

Minutos antes, em Tondela, um outro homem foi “atingido com gravidade” quando derrubava um eucalipto, sendo assistido no hospital do concelho.

Há ainda registos de um idoso de 74 anos ter ficado ferido, igualmente na região centro, após ter sofrido um acidente quando realizada trabalhos de poda.

Este ferido foi transportado para o Hospital de São Teotónio, em Viseu, através de um helicóptero do INEM.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar