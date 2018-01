Local Homem mata mulher a tiro e suicida-se de seguida Por

Dois idosos, com 78 e 80 anos, morreram este domingo em Barroselas, Viana do Castelo, quando o homem matou a mulher com tiro de caçadeira, tendo-se suicidado de seguida.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, citada pelo Jornal de Notícias, as autoridades foram alertadas às 17h34.

O homem terá atingido a mulher com tiros de caçadeira e ter-se-á suicidado de seguida, usando a mesma arma.

O Jornal de Notícias dá conta de que ambos eram “pessoas doentes”, sendo que terão sido essas dificuldades de saúde a determinar a tragédia, ocorrida este domingo na rua Nova, em Barroselas.

