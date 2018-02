Homem em “estado muito grave” após acidente com resina

Um homem de 47 anos ficou esta terça-feira em “estado muito grave”, em Valença, após ter sofrido um acidente na sua habitação, enquanto manuseava resina.

De acordo com o comandante dos bombeiros locais, em declarações à agência Lusa, “o homem estava a fazer uns trabalhos em casa, com resina, e terá utilizado água com pressão que despoletou a combustão e queimou a cara”.

Uma outra fonte da mesma corporação dos bombeiros adiantou que o homem foi transportado para o hospital Santos Silva, no Porto, em estado muito grave”.

Além dos bombeiros locais, com uma viatura e dois operacionais, também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, acudiu ao local.

