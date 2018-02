Homem encontrado sem vida nas Caldas da Rainha

Um homem foi encontrado sem vida, este domingo, na sua residência em Salir do Porto, concelho de Caldas da Rainha.

O corpo do homem foi encontrado no seguimento de um alerta dado pelos vizinhos, que deixaram de o ver durante algum tempo, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria à agência Lusa.

O homem, de idade avançada, foi encontrado por elementos dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha que se deslocaram ao local para abrirem a porta da habitação.

Além dos Bombeiros, também meios da GNR e uma equipa do INEM foram mobilizados para o local.

