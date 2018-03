Local Homem colhido mortalmente no Cartaxo Por

Um homem morreu após ter sido colhido por um comboio junto ao apeadeiro de Santana, no Cartaxo. A circulação ferroviária da Linha do Norte, no sentido sul-norte, esteve condicionada durante cerca duas horas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS), citado pelo Jornal de Notícias, o acidente aconteceu pelas 19h20, entre o apeadeiro de Santana e a estação de Setil, no Cartaxo.

A vítima foi atingida por um comboio intercidades da Linha da Beira Alta, que seguia em direção à Guarda, numa zona onde não existia passagem de nível.

O incidente condicionou a circulação ferroviária durante cerca de duas horas, tendo voltado ao normal pelas 21h20, depois do maquinista – entretanto substituído – ter prestado declarações às autoridades.

O óbito será confirmado assim que a delegada de saúde chegar ao local, onde estão seis veículos e 15 elementos do Bombeiros do Cartaxo, além da PSP do Cartaxo e da GNR de Santarém.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar