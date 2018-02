Local Homem cai da moto e morre atropelado em Pedroso Por

Um homem morreu nesta quinta-feira, vítima de uma queda e atropelamento, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. A vítima tinha cerca de 50 anos.

O incidente fatal para um homem ocorreu na Rua Fofim de Aquém, na freguesia gaiense de Pedroso, segundo conta o Jornal de Notícias.

A vítima sofreu uma queda, de moto, depois de um mal-estar, e foi atropelada por um ligeiro, de acordo com aquele periódico.

Estiveram no local operacionais do INEM e dos Bombeiros de Coimbrões, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

