Mundo Homem barrica-se em posto dos correios na Ucrânia. Reféns já foram libertados Por

As 11 pessoas retidas no interior do posto de correios de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, já foram libertadas, avança a ABC. A polícia ucraniana afirma que a situação está controlada e não há registo de feridos.

Um homem barricou-se, este sábado, no interior de um posto de correios em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, com 11 reféns – nove adultos e duas crianças.

De acordo com a ABC, todos os reféns foram libertados sem problemas, não havendo feridos a registar.

Segundo o jornal ucraniano Ukrainskaya Pravda, o alerta terá sido dado pelas 14:40 horas – 11:40 em Portugal Continental – pelo marido de uma das funcionárias dos correios, que ligou para o 112.

“Segundo ele, um homem entrou no posto dos correios com o objetivo de o assaltar”, escreve o jornal.

O chefe regional da polícia ucraniana, Oleh Bekh, afirmou à agência de notícias russa Interfax que, “por enquanto ainda não foram feitas exigências”, pelo que as autoridades desconhecem as motivações do homem, barricado no interior do posto de correios.

“Estamos a fazer de tudo para manter a comunicação com ele e garantir que os reféns são libertados”, esclareceu.

Em declarações ao canal de televisão 112, citadas pela Reuters, Bekh acrescentou que o homem terá mostrado a sua preocupação com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos.

O Presidente Petro Poroshenko recorreu ao Facebook para agradecer à polícia e à segurança nacional a eficácia da operação.

