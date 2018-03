Mundo Homem armado faz três reféns em lar de veteranos de Guerra na Califórnia Por

Um homem armado terá disparado cerca de 30 tiros e feito pelo menos três reféns dentro das instalações do Lar de Veteranos de Guerra da Califórnia, localizado em Yountville.

De acordo com fonte oficial, citada pela Associated Press, o incidente obrigou a uma grande intervenção policial no local.

Apesar de ainda não haverem informações oficiais sobre disparos ou vítimas, há relatos de que foram ouvidos cerca de 30 tiros.

Em comunicado, a direção do lar esclarece que as “autoridades estão” no local “devido a relatos de um tiroteio”

“A segurança dos nossos residentes, funcionários e de toda a comunidade é a nossa prioridade. Foi acionado o protocolo de emergência e estamos a cooperar com as autoridades, que darão mais informações em breve”.

Suspeita-se que o homem é um antigo membro do programa para militares veteranos com trauma emocional e terá entrado no edifício por volta das 10h00 locais (18h00 em Lisboa), vestido de negro, com colete à prova de bala e arma automática.

O Lar de Veteranos de Guerra da Califórnia é um dos que mais veteranos acolhe nos Estados Unidos, tendo mais de 1000 utentes.

Nas redes, começam a surgir relatos do sucedido, com a divulgação de vídeos do exterior do lar.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar