Homem apanhado a deitar bebé recém-nascido no lixo

A atitude do pai, explica o jornal britânico The Mirror, deveu-se ao facto de este não acreditar que o recém nascido sobrevivesse.

A sua companheira, grávida de oito meses, nunca tinha ido ao médico, tendo-se queixado de fortes dores de estômago e acabando por dar à luz em casa.

Após cuidar da namorada e reparar que a pele do recém-nascido estava roxa, o pai achou que o bebé não sobreviveria. Colocou-o num saco de papel e deixou-o num contentor, com temperaturas de 10º C.