Homem acusado de abusar sexualmente de neta e amiga no Porto

O Ministério Público acusou um homem de abusar de uma neta de 5 anos e uma amiga desta, de 8, na sua habitação, no Porto.

De acordo com a página oficial da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o homem está acusado de quatro crimes de abuso sexual de menores, dois deles agravados.

A acusação remonta a 30 de setembro de 2016, quando o arguido ficou cerca de cinco horas – entre as 13h00 e as 18h00 – com as duas vítimas em casa.

Nesse período, o encaminhou-as para o quarto da habitação e forçou-as a assistirem a um filme pornográfico, onde duas pessoas adultas tinham “comportamentos sexuais explícitos uma com a outra”, tendo depois tocado as meninas.

