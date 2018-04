Local Homem de 39 anos mata mãe no Pinhal Novo Por

Um homem de 39 anos matou a mãe, de 86, este domingo, em Pinhal Novo, concelho de Palmela.

De acordo com fontes da GNR de Pinhal Novo e do Comando Distrital de Operações de Socorro, citadas pelo Notícias ao Minuto, o alerta foi dado às 12h18.

As autoridades e os serviços de emergência deparam-se com a vítima já sem vida quando chegaram ao local.

As causas do do crime são ainda desconhecidas, sendo que o Jornal de Notícias dá conta de que o filho, já detido, terá morto a mãe à pancada.

No local estiveram três veículos e seis operacionais.

