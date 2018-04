Desporto Heynckes diz que Real é “adversário muito complicado” para o Bayern Por

O treinador do Bayern Munique, Jupp Heynckes, disse hoje que o Real Madrid é “um adversário muito complicado”, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

“Estamos num momento de forma similar a 2013 e temos trabalhado excecionalmente bem como equipa. Mas vamos enfrentar um adversário muito complicado pelo caminho”, atirou o técnico alemão, antes da receção aos madridistas, na quarta-feira.

Heynckes referia-se à temporada de 2012/13, quando os alemães levantaram o troféu europeu, e considerou que o reencontro das duas equipas será “um grande jogo para o público”.

“Ambas as equipas jogam futebol atrativo e, para mim, não há um favorito nesta eliminatória. Mas tenho um bom sentimento”, acrescentou.

O técnico alemão, que foi campeão europeu pelos espanhóis em 1998 e pelos alemães em 2013, elogiou ainda o treinador francês dos ‘merengues’, Zinedine Zidane, dizendo que é “um grande fã” do antigo jogador.

“Gosto como a equipa joga com ele, e como é calmo durante os jogos. Isso mostra que não está a exibir-se para as câmaras e os media, mas que segue o que se passa nos 90 minutos. É um exemplo como treinador”, comentou.

Heynckes guardou ainda elogios para Cristiano Ronaldo, elogiando a “carreira soberba” do português, mas destacou o esforço coletivo para chegar ao título europeu, bem como o contributo do polaco Lewandowski, “que já conseguiu 39 golos esta temporada”.

O treinador desvalorizou ainda a escolha do árbitro para o jogo de quarta-feira, o holandês Bjorn Kuipers, dizendo que o conhece “muito bem” e que está “muito tranquilo” de que não vão surgir novas polémicas com a arbitragem.

Também presente na conferência de imprensa esteve o defesa Boateng, que elogiou Cristiano Ronaldo, um atleta “sem nenhum ponto fraco”.

“Os números goleadores que apresenta demonstram que é difícil defender contra ele. Joguei contra o Real Madrid e Portugal e é diferente, porque no clube tem melhores jogadores que na seleção”, considerou o alemão.

Ainda assim, Boateng destacou “toda a equipa do Real Madrid”, com “automatismos bem definidos e muito perigosa no contra-ataque”, que “defende bem e é muito forte no ataque”, pelo que é fundamental “começar com uma vitória em casa”.

Bayern Munique e Real Madrid disputam na quarta-feira a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, em duelo marcado para as 19:45, em Munique.