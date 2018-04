Motociclismo Herlings sem rivais no MXGP em Águeda Por

Chegou viu e venceu o holandês que tem dominado os acontecimentos no Campeonato do Mundo de Motocross (MXGP). Em Águeda Jeffrey Herlings não deu hipóteses e impôs-se também nas duas mangas do Grande Prémio de Portugal da disciplina.

No primeiro confronto o piloto da KTM conseguiu bem cedo distanciar-se de toda a concorrência, nomeadamente do seu companheiro de equipa, Antonio Cairoli, que terminou esta ‘manga’ inicial na segunda posição. Um lugar que foi ocupado durante algum tempo por Tim Gasjser, até o esloveno não conseguir suster os ataques do italiano da KTM, obrigado a realizar uma grande recuperação, depois de ter feito uma má partida e ter iniciado a prova no oitavo posto.

Gajser conseguiria terminar esta primeira ‘manga’ na terceira posição, diante do melhor de Gautier Paulin, o melhor homem da Husqvarna, e de Romain Febvre, que fechou o top cinco na melhor das Yamaha.

No segundo confronto Jeffrey Herlings ‘repetiu a dose’, conseguindo a sua terceira vitória consecutiva no campeonato, liderando do princípio ao fim, apesar da oposição inicial do seu companheiro de equipa Antonio Cairoli. O italiano da KTM foi sempre segundo, nunca sendo desalojado por Clement Desalle, que o seguiu como uma ‘sombra’ ao longo de toda a corrida e terminou no lugar mais baixo do pódio.

Tal como na primeira ‘manga’ Romain Febvre levou a melhor das Yamaha às posições iniciais, mas desta vez subiu um ‘degrau’ na classificação, ao ser quarto à frente de Tim Gajser.

Após a etapa portuguesa do MXGP, Jeffer Herlings comanda o campeonato, com mais 16 pontos que Antonio Cairolli e mais 72 que Romain Febvre.

Quanto aos pilotos portugueses presentes na prova, Paulo Alberto (Yamaha) foi melhor que Rui Gonçalves (Yamaha) na primeira ‘manga’, ao ser 19º contra a 26ª posição do seu compatriota, para no segundo confronto abandonar, enquanto Gonçalves foi 22º.

Classificação final

1ª Manga

1º Jeffrey Herlings (KTM) 34m14,689s

2º Antonio Cairoli (KTM) + 6,260s

3º Tim Gajser (Honda) + 8,257s

4º Gautier Paulin (Husqvarna) + 10,742s

5º Romain Febvre (Yamaha) + 13,242

2ª Manga

1º Jeffrey Herlings (KTM) 35m12,692s

2º Antonio Cairoli (KTM) + 34,373s

3º Clement Desalle (Kawasaki) + 43,349s

4º Romain Febvre (Yamaha) + 48,023s

5º Tim Gajser (Honda) + 1m13,648s