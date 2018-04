Motores Hélder Oliveira quer repetir pódio no Algarve Por

O bom começo de época de Hélder Oliveira no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno motiva-o para repetir o pódio no próximo fim de semana na Baja TT de Loulé.

Mais uma vez aos comandos do Mini Paceman preparado pela equipa CaTTiva Sport, o piloto de Barcelos, acompanhado novamente por Pedro Pires de Lima, quer obter no Algarve um resultado entre os três primeiros neste segundo evento do CPTT 2018.

“Quero ter uma jornada menos stressante, mas ainda mais competitiva, até porque os adversários para as posições cimeiras são também mais. Na prova do Pinhal fomos muito penalizados por situações que não tiveram a ver nem com a nossa condução, nem com a máquina ou a equipa, pelo que espero muito sinceramente tal não se venha a repetir na prova algarvia onde espero dar o meu melhor e tirar o máximo partido da excelente máquina que a CaTTiva coloca à nossa disposição”, refere Helder Oliveira.

Contudo o piloto minhoto refere houve que proceder a algumas modificações para que tudo possa fluir de forma mais assertiva: “Com base nas ilações tiradas na Baja do Pinhal foram feitas algumas alterações mas, dado o curto espaço de tempo entre as duas provas, só as poderei testar no shakedown a realizar na sexta-feira antes da prova. Tenho a noção de que sem treinos parto em desvantagem face a alguns dos meus adversários, mas tenterei ultrapassar esse handicap no decorrer da corrida”.