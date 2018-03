Motores Hélder Oliveira de Mini na Baja do Pinhal Por

Tendo já sinalizado a sua intenção de disputar o Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno com um novo carro, Hélder Oliveira confirma agora a sua presença na primeira prova aos comandos de um Mini Paceman preparado pela equipa Cattiva Sport.

Na Baja TT do Pinhal o piloto de Barcelos é acompanhado por Pedro Pires de Lima, tendo já assumido que esta estreia se fará sem grande pressão em relação ao resultado final: “Na nossa primeira experiência em Portalegre com o Mini Paceman preparado pela Cattiva Sport, e apesar do resultado não ter sido o esperado pois tivemos que abandonar a prova, tirei boas ilações do carro e da minha participação. Iniciamos logo algumas conversações com a equipa tendo-me sido lançado o desafio de montar um projeto para 2018. Em conjunto encontramos um entendimento para participar no CNTT de 2018 com o Mini preparado pela Cattiva”.

“Neste momento apenas temos confirmada a participação nas três primeiras provas mas continuamos em busca de apoios que nos permitam viabilizar a participação em todo o campeonato. Em relação ao carro, fizemos este ano melhorias ao nível da frente e do curso das suspensões, com reflexos positivos na sua performance”, faz saber também Hélder Oliveira.

“O carro tem muito potencial e ao longo da época poderemos ainda trabalhar para o seu desenvolvimento. Para a Baja TT do Pinhal traçámos como objetivo principal terminar a prova. Sabemos que podemos ser rápidos e, terminando a prova, um bom resultado aparecerá com certeza. O CNTT está cada vez mais competitivo e várias são as equipas muito bem preparadas e com fortes ambições. Mas também conhecemos nosso potencial e por isso vamos lutar por um lugar de pódio”, refere também o piloto minhoto, que centra agora as suas atenções para a prova que se disputa nos próximos dias 16 e 17.