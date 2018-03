Internacional Heidi Klum namora com homem 16 anos mais novo Por

Heidi Klum foi apanhada aos beijos com Tom Kaulitz, dos Tokio Hotel, 16 anos mais novo.

De acordo com a imprensa britânica, ambos foram apanhados aos beijos no intervalo do programa ‘America’s Got Talent’, onde Heidi Klum faz parte do júri.

O guitarrista da banda, recorde-se, ficou famoso pelo uso de rastas no cabelo e de um piercing no lábio.

Desde setembro de 2017 que Heidi Klum, de 44 anos, estava ‘solteira’ depois de ter terminado a relação com Vito Schnabel.

Antes, a modelo também teve uma relação com o cantor Seal e chegou a ter um relacionamento com Flavio Briatore (tido como o playboy italiano da Fórmula 1).

Veja algumas campanhas protagonizadas pela modelo:

