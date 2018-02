Depois de um testemunho avassalador, onde revelou ter sido “vítima de violência doméstica”, Luís Aleluia recorda o dia em que foi afastado da mãe, que o tinha a si como filho único. Para onde fui havia “escorregas, piscinas, baloiços” mas “não havia mãe”, lamenta Luís Aleluia.

Após sentir na pele o drama da violência doméstica dentro de casa, Luís Aleluia foi levado ainda menino para a Casa do Gaiato.

Apesar dos entretenimentos que lá encontrou, faltava sempre qualquer coisa. E não era uma coisa qualquer.

Num testemunho emocionante, o ator lembra o que o que mais lhe fez falta foi… o amor de mãe.

“Disseram-me, naquele dia, que eu ia para um sítio onde havia muitos escorregas, piscinas, havia… de facto havia escorregas, piscinas, baloiços, sim senhor e eu fui”, começou por dizer o ator Luís Aleluia, mais conhecido entre o público por ‘menino Tonecas’, num novo registo do que se poderá ver no programa Alta Definição do próximo sábado.

Daniel Oliveira questionou, então, Luís Aleluia. “Mas não havia a mãe?”

“Pois, isso não me disseram. E não havia a mãe no segundo, nem no terceiro…”

Na entrevista, Luís Aleluia lembra o que sofreu mas imagina o que a mãe sofreu.

“Se eu sofri e era filho, imagino o que ela sofreu sendo eu filho único. O sofrimento dela deve ter sido muito maior que o meu. Ainda para mais por ter sido proibida de me ver, durante algum tempo.”

Luís Aleluia explica que, na altura, “não lhe era explicado”.

“Só mais tarde entendemos”.

“Não desculpo a violência”

O começo de vida do ator não foi fácil e sofreu de violência. Por isso, Luís Aleluia diz que não admite esses atos nem os desculpa.

“Eu não desculpo a violência. A violência pressupõe um estado de espírito de agressividade e de confronto. A violência é indesculpável em qualquer situação”.

O ator, recorde-se, sofreu às mãos de violência, segundo contou, entre os 6 e os 9 anos de idade.

