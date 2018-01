Havaianos ficaram em pânico com falso alerta de míssil balístico

“Ameaça de míssil balístico a caminho do Havai. Procurem imediatamente abrigo. Isto não é um simulacro”, lia-se na mensagem recebida, na manhã deste sábado, nos telemóveis dos havaianos.

Movidos pelo medo, foram vários os que recorreram às redes sociais para expor a situação.

O Hawaii News viria também a confirmar, junto de fontes oficiais, que a situação não passou de um engano.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 de janeiro de 2018