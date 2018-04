Fórmula 1 Hamilton satisfeito com os pneus apesar das baixas temperaturas Por

Depois de ter sido o mais rápido nos primeiros treinos do Grande Prémio da China de Fórmula 1, Lewis Hamilton mostrou-se satisfeitas com o desempenho dos pneus Pirelli, apesar das baixas temperaturas que se fizeram sentir em Xangai.

O comportamento do monolugar # 44 foi o que mais agradou ao Campeão do Mundo, sendo que mesmo o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas não rodou longe de Hamilton, conseguindo o terceiro tempo em ambas as sessões.

“O equilíbrio do carro é satisfatório, mesmo se vão ser necessários acertos para sábado de manhã. Desde que cheguei a Xangai o clima tem sido ideal, e isso inspira-me. Hoje fez bastante frio. Isso não nos impediu de recolher bons dados sobre o comportamento do monolugar”, confidenciou Lewis Hamilton após os treinos desta sexta-feira.

As escolhas de pneus são também foco da atenção do britânico: “Cada tipo de borracha assemelha-se bastante em termos de ritmo em pista. Não há por isso uma diferença notória, mesmo se há dois compostos na distancia entre macio e ultra macio. Os Ferrari estiveram bem tal como os Red Bull, em particular em turnos longos. É agradável ver diferenças tão pequenas, mas isso significa que teremos de elevar o nosso jogo”.