Fórmula 1 Hamilton o mais rápido no encerramento da primeira semana de testes de F1 Por

Foi preciso esperar pelo último dia da primeira bateria de testes de pré-temporada de F1 em Barcelona para ver o Campeão do Mundo sobressair.

Utilizando pneus médios montados no Mercedes W09, Lewis Hamilton efetuou uma volta em 1m19,333s e garantiu a melhor marca da jornada, batendo por 0,521s Stoffel Vandoorne, no McLaren MCL33 Renault. Antes disso, o Campeão do Mundo fez uma série de turnos com pneus hiper macios logo após a pista ter secado, por volta da hora do almoço.

Hamilton ainda teve um tempo que lhe foi retirado depois de ter cortado caminho ao falhar a última chicane do Circuito da Catalunha, conseguindo chegar ao topo da tabela de tempos três quartos de hora mais tarde. A marca conseguida por Vandoorne foi obtida com os pneus mais macios da Pirelli, depois de uma série de pilotos ter mudado para ‘slicks’. Isso acabou por ser suficiente para ser o segundo mais rápido do dia.

Sebastian Vettel terminou com o terceiro melhor registo, a 0,908s de Lewis Hamilton, e foi obtido com pneus macios, mostrando que o Ferrari SF71 H é uma ‘arma’ a ter em conta. Já o quarto tempo conseguido por Kevin Magnussen no Haas VF-18, foi obtido com pneus super macios. O dinamarquês foi quase seis décimas mais rápido que Fernando Alonso, que realizou o quinto tempo apesar de ter feito pouco mais de meia centena de voltas com o McLaren, num contraste com o seu companheiro de equipa, Vandoorne, que perfez mais do dobro.

Este quarto dia foi provavelmente o mais proveitoso da semana, com duas dezenas de pilotos a rodarem em pista em alturas diferentes, com a Renault, Williams e Sauber a efetuarem turnos extensos. O oposto se passou com a Red Bull, onde Max Verstappen passou grande parte da manhã dentro das boxes e apenas realizou um tempo de registo por volta das 12h30. O holandês completou 35 voltas, quase todas com pneus médios montados no RB14. Com pneus macios acabou por protagonizar uma saída de pista na curva 12.