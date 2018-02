Economia Habitação caminha para situação perigosa, avisa APEMIP Por

Os profissionais do imobiliário estão a ficar preocupados com um problema cada vez mais real na habitação em Portugal. Os valores estão cada vez mais inflacionados e as famílias não conseguem comprar nem arrendar.

O alerta foi dado por Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), numa entrevista ao Eco.

“A habitação em Portugal está a caminhar para uma situação perigosa e as famílias deparam-se com o fenómeno ‘nem-nem’: nem conseguem comprar, nem conseguem arrendar, tais são os valores que se apresentam no mercado”, afirmou o especialista.

Os números do portal Imovirtual dão-lhe razão, sobretudo no plano do arrendamento.

Em apenas um ano (de 2016 e 2017), o preço das casas para arrendar subiu 26 por cento!

Em cada quatro casas, três são arrendadas em menos de três meses, citando o barómetro da APEMIP.

Ao nível da compra de casa, o preço do metro quadrado em Cascais é já superior a 2000 euros (2410 euros por metro quadrado).

“Não é de agora que se registam estes desequilíbrios entre oferta e procura no arrendamento”, mas o fenómeno tem vindo a acentuar-se porque “a falta de oferta tem incitado ao aumento de preços”, argumentou Luís Lima.

Nas principais cidades, os valores de oferta estão cada vez mais longe das possibilidades das famílias, que assim são forçadas a arrendar por preços que ultrapassam largamente a taxa de esforço.

