Fórmula 1 Haas promete treinar…os ‘pit-stop’ Por

A Haas foi a equipa que mais surpreendeu na qualificação para o Grande Prémio da Austrália, mas o bom desempenho de Kevin Magnussen e Romain Grosjean não foi levado até ao fim.

Entre as coisas que falharam na equipa norte-americana durante a primeira do corrida de Fórmula 1 deste ano sobressaíram as paragens, que em última análise custaram o top seis dos seus pilotos em Melbourne e uma multa de 10 mil dólares, por ter deixado sair para a pista os seus VF-18 sem respeitar as normas segurança.

Não obstante se suspeite que os carros americanos tiveram um problema mecânico que levou inclusivamente Grosjean a ficar mal parado na pista – originando uma situação de ‘safety car’ – Guenther Steiner admite que ter havido problemas na fixação das rodas nos dois monolugares, e com segundos de intervalo.

“Este fim de semana foi muito intenso para nós. Concentrar-nos em pequenos problemas nos nos primeiros dois treinos. Não tínhamos muitos pneus e não treinamos muito as paragens. Essa poderá ser uma das razões que explica o que se passou. Mantivemos os mesmos tipos das mudanças de rodas que tínhamos no ano passado e nunca tinham cometido erros”, refere o diretor da equipa Haas.

“Devemos trabalhar mais treinando-nos antes. Os rapazes podem ganhar confiança desde os primeiros treinos no Bahrain. É um incidente estranho, já que aconteceu com os dois carros, mas devemos levantar a cabeça já que temos um belo ano à nossa frente. Temos simplesmente de analisar as coisas de modo a assegurar-nos que nunca mais sucede uma coisa como esta”, remata Guenther Steiner.