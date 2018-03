Economia “Há pessoas a trabalhar demais em Portugal”, admite Nadim Habib Por

Um reputado economista internacional, Nadim Habib, corrigiu os preconceitos que tinha sobre a economia nacional. “Descobri que, afinal, os portugueses trabalham muito”, confessou.

Numa entrevista à Renascença, o prestigiado economista, mestre em pela London School of Economics, apresentou-se como sendo uma prova viva da forma como as estatísticas podem influenciar os preconceitos.

Quando analisava os números da economia portuguesa, Nadim Habib alinhou pela ‘tese alemã’, que defende um alegado facilitismo dos povos do sul da Europa.

Num vídeo que publicou no YouTube, o economista chegou mesmo a apresentar Portugal como um destino ideal “para férias”, ironizando com a ideia de que se trabalhava pouco por cá.

“Partia do pressuposto que os portugueses não trabalhavam, porque produzindo pouco não podiam estar a trabalhar”, reconheceu o catedrático, na entrevista à RR.

“Qual foi o meu choque quando descobri que, afinal, os portugueses trabalham muito”, admitiu.

Nadim Habib, professor da Nova School of Business and Economics, chegou mesmo a referir ter conhecimento de casos de “pessoas a trabalhar 10 e 12 horas por dia”.

“Acho que é demais e um sinal dos desafios que temos do ponto de vista da produtividade. Em Portugal, ainda temos muito trabalho a fazer na maneira em que gerimos as nossas organizações e as pessoas”, sustentou o economista.

