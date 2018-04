Nas Notícias “Há mal-estar na frente de esquerda”, adianta Santana Lopes Por

Santana Lopes considera que o acordo entre PS e PSD é a prova de que “há algum mal-estar na frente de esquerda”. “Na política não há coincidências”, argumentou o candidato derrotado à liderança social-democrata.

Ao intervir no Fórum TSF, hoje dedicado aos acordos firmados pelo bloco central em temas como a descentralização e os fundos europeus, Pedro Santana Lopes – ex-presidente do PSD e candidato derrotado nas últimas eleições internas – elogiou Rui Rio pela capacidade de se aproximar do Governo, aproveitando as brechas que começam a surgir na Geringonça.

“Na vida não há coincidências e na política também não”, argumentou.

“É manifesto que há algum mal-estar na frente de esquerda”, disse Santana Lopes.

Com PCP e Bloco de Esquerda a criticarem o Programa de Estabilidade do executivo PS, esta capacidade de entendimento em “matérias relevantes” vai beneficiar o PSD, continuou o antigo primeiro-ministro.

“Não acho que isso faça mal ao partido”, considerou, embora com o aviso de que o PSD deve apresentar-se como “alternativa ao Governo socialista”.

“Merece ser saudado sempre que os dois maiores partidos são capazes de se entender sobre matérias relevantes. Os portugueses gostam de acordos e de quem demonstra capacidade de os fazer”, finalizou Santana Lopes.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar