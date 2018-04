Local Há alunos em Lisboa a pagar 430 euros por quarto em águas furtadas Por

É hoje apresentado o Livro Negro do Ensino Superior, um estudo da Federação Académica de Lisboa (FAL) que denuncia a falta de residências universitárias e a crescente especulação no arrendamento.

Um quarto em Lisboa, mesmo sem as condições mínimas, custa a um universitário entre 225 e 350 euros por mês.

O valor depende de várias condicionantes, como a renda. Se o estudante exigir recibo, o senhorio aumenta o valor,

E pagar uma renda alta nem sempre significa ter o básico, como… um frigorífico, ou um fogão.

“Cerca de 45 por cento dos inquiridos admitem que o frigorífico ao dispor não tem a dimensão adequada ao número de pessoas que o partilha, criando dificuldades de gestão dos alimentos e uma alimentação menos cuidada”, adianta o estudo.

No caso do fogão, foi revelado que numa residência universitária pública havia um para 50 estudantes.

Quem não consegue entrar numa residência tem de procurar um quarto no mercado imobiliário.

“Há alunos a pagar 430 euros para viver numas águas furtadas”, revelou João Rodrigues, presidente da FAL.

Nesta situação, os universitários não competem só entre si pelo lugar: têm também de disputar o quarto a outros moradores de Lisboa, a investidores que tentam aproveitar o ‘boom’ do alojamento local e os imigrantes que procuram fazer vida em Portugal.

Sejam privados ou públicos, os quartos apresentam problemas comuns.

“Há alunos que vivem em residências e que se queixam de infiltrações, outros que não têm acesso à internet ou que não têm sala de estudo”, contou João Rodrigues, acrescentando que, no privado, cerca de metade dos senhorios cobra um valor extra pelo acesso à cozinha.

O Livro Negro do Ensino Superior é apresentado hoje, entre as 12h00 e as 14h00, no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa.

