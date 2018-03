Mundo Guterres põe ex-autarca de Nova Iorque nas alterações climáticas Por

António Guterres nomeou Michael Bloomberg, o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque (EUA), como enviado especial das Nações Unidas para as alterações climáticas.

Ainda de acordo com o secretário-geral da ONU, o empresário e ex-autarca manifestou total apoio à cimeira da ONU sobre o clima, planeada para 2019.

Essa cimeira terá por efeito tentar uma mobilização mais intensa para uma aplicação mais ambiciosa das metas para as emissões de gases com efeito de estufa constantes do Acordo de Paris, assinado no final de 2015.

A chamada a funções na ONU não é uma novidade para Michael Bloomberg, que em janeiro de 2014 foi chamado pelo então secretário-geral, Ban Ki-moon, como enviado especial da ONU para as cidades e as alterações climáticas.

O histórico autarca nova-iorquino, que nos últimos anos tem sido um acérrimo defensor das energias limpas, garantiu a António Guterres estar “convencido” de que os EUA vão mesmo concretizar os compromissos assinados em Paris, apesar do atual Presidente, Donald Trump, ter decidido retirar o país do Acordo.

