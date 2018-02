Guterres foi imprudente e imparcial para agradar aos EUA, acusa a Coreia do Norte

O alerta de António Guterres sobre “a ameaça de um conflito nuclear” foi mal recebido pela Coreia do Norte, que vê no secretário-geral das Nações Unidas um subordinado dos EUA.

Os delegados norte-coreanos na ONU exortaram Guterres a “refrear o seu comportamento”, questionando os motivos pelos quais o português não fez as mesmas exigências aos EUA.

A reação inflamada dos asiáticos surgiu na sequência do secretário-geral das Nações Unidas ter afirmado que, pela primeira vez desde a Guerra Fria, o mundo enfrenta a “ameaça de um conflito nuclear”.

No entender de Guterres, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem de manter – ou até agravar – as sanções sobre o regime norte-coreano.

“Mesmo que as relações entre as duas Coreias tenham melhorado, vamos ser claros, essa não é a questão central que estamos a enfrentar. A questão central continua a ser a questão da desnuclearização”, reforçou.

A Coreia do Norte refutou de pronto as declarações “imprudentes” do responsável da ONU.