Guimarães quer mais poupança e melhor ambiente na iluminação pública

A Câmara Municipal de Guimarães deu por concluída uma nova fase de instalação de milhares de luzes LED na iluminação pública das ruas do concelho. A obra tem um custo que ronda 1,8 milhões de euros.

A autarquia vimaranense prevê uma poupança a rondar os 60 por cento em consumos energéticos.

Além poupança nos cofres da autarquia, Guimarães prevê ainda uma redução da “emissão de dióxido de carbono para a atmosfera”.

“Contribui para o bem-estar, respeitando e preservando o meio ambiente além de proporcionar uma melhor qualidade de vida às gerações futuras”, garante Domingos Bragança, líder da autarquia vimaranense.

“A Câmara de Guimarães está a investir no futuro, pois esta aposta na tecnologia LED permite a poupança dos consumos energéticos e essa fatura será consideravelmente reduzida no futuro, depois deste investimento no presente”, salientou o presidente da Câmara Municipal de Guimarães.

