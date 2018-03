Desporto Guarda-redes do Boavista triste com “ódio” após erro no Dragão Por

Vágner revela estar “de consciência tranquila”, após o erro no jogo contra o FC Porto, quando colocou a bola nos pés de Herrera, num pontapé de baliza. O guarda-redes do Boavista tem sido muito criticado e por isso entendeu ser necessário explicar o lance contra o “ódio” que está instalado. “Tenho que lidar e assumir como profissional e como pessoa.”

Através das redes sociais, Vágner respondeu às críticas de que tem sido alvo na sequência de um lance onde colocou a bola nos pés de Herrera e permitiu ao FC Porto sentenciar a partida, no passado sábado.

“Quando me deparo com comentários de ódio e presunções equivocadas, sinto que estas atitudes difamam e prejudicam o futebol como um todo”, salientou Vágner, admitindo o erro.

“Cometi um erro durante o jogo, que teve uma consequência, que eu mais do que qualquer outro, tenho que lidar e assumir como profissional e como pessoa. Acredito que quando expõem a integridade e honestidade de um jogador por erros e fatalidades do desporto, o próprio futebol português diminui”.

“Quanto à mim, continuo com a cabeça erguida e a consciência serena e tranquila, pois sei do homem e do profissional que sou. Quem me conhece sabe do meu carácter”, salientou em nota deixada na sua página de Facebook.

Vágner deixou ainda um agradecimento a quem o tem ajudado.

“Agradeço ao apoio de todos os adeptos e que tem a certeza que nós como jogadores sempre estaremos comprometidos com a ética e a honestidade”.

Veja o lance:

