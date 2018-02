Grupo PSA amplia atividade em Portugal

O Grupo PSA (Peugeot Citroën) reforçou o seu investimento e ampliou a sua atividade em Portugal através da implementação do segundo pilar do plano ‘Push to Pass’, da entrada no mercado nacional de peças Aftermarket, do lançamento da nova rede de distribuição de peças, da ree Euro Repar Car Service e também da marca Distrigo.

Com uma quota de 17% de quota no mercado automóvel nacional (23% se considerarmos a marca Opel), o Grupo PSA está a atravessar um processo de transformação no nosso país, cumprindo o plano estratégico ‘Push to Pass’.

O grupo, que passou a integrar em 2017 as marcas Opel e Vauxhall, juntando-as ao seu portfólio, onde já figuravam a Peugeot, a Citroën e a DS, espera evoluir para um conglomerado de empresas que desenvolve e explora duas novas vertentes, como fornecedor global de mobilidade e operador multimarcas, multiclientes e multicanais à escala mundial.

A visão da PSA passou a ser a combinação de duas dimensões, mantendo a sua atividade de construtor automóvel, apostando nos produtos nascidos sob as suas cinco marcas, mas passa a explorar uma nova abordagem de mobilidade e a proporcionar novas soluções e serviços, que visam, entre outras coisas, responder às novas tendências de utilização de viaturas, explorando assim todo o ambiente e oportunidades que surgem.

No mercado português pós-venda, o grupo vai concentrar-se no negócio de peças Afermarket. Um mercado que vale, estima-se, 1400 milhões de euros. A estratégia é responder às necessidades de todos os clientes, independentemente do seu orçamento, marca ou idade da viatura. Para tal a PSA vai apostar forte na rede Euro Repar Car Service, as peças multimarca Eurorepar e no novo dispositivo de distribuição Distrigo.

Em 2020 o grupo fará a sua entrada no mercado nacional de peças independentes Aftermarket, esperando assim aumentar o seu volume de negócios total em Portugal para 105 milhões de euros.