“Grupo parlamentar do PSD vai ser a cabeça do aríete contra Rio”

No programa ‘Quadratura do Círculo’, Pacheco Pereira considerou que os números da eleição de Fernando Negrão como líder da bancada social-democrata são prova de que “há um grupo organizado que está atuar”.

A eleição de Fernando Negrão como líder parlamentar social-democrata com apenas 39 por cento dos votos fez soar o alarme. Rui Rio não tem o partido unido: 53 deputados votaram contra a escolha do novo presidente do PSD.

O mundo político ficou surpreendido com este resultado. Mas Pacheco Pereira não. “Eu sou a última pessoa a estar surpreendida. Já disse há muito tempo de que isto será muito complicado até às próximas eleições Legislativas”

“O grupo parlamentar do PSD vai ser a cabeça do aríete contra Rui Rio. Há um grupo organizado que está atuar. Nem sequer esperou nada”, sustenta o comentador, no programa da SIC Notícias.

Pacheco Pereira considera que o conceito de unidade que o novo líder levou para o congresso “é pastoso”. E “ele vai arrepender-se”. A unidade não se conquista com aqueles arranjos de pessoas. No PSD só dão torto”.

“Na primeira oportunidade de votar em segredo, mesmo até membros da lista de Negrão votaram contra ele”, conclui.

Já Lobo Xavier, no seu comentário no programa, fala em “humilhação”.

“É preciso ter grande capacidade para, tendo sido sujeito a esta humilhação acabar por fazer dois anos em glória durante a legislatura. Acho impossível”, salienta.

