Grupo armado assalta ourivesaria em Ponte de Lima

Uma ourivesaria foi assaltada, nesta sexta-feira, por um grupo armado que está ‘a monte’.

O grupo, que realizou o assalto com rapidez e com recurso a armas de fogo, roubou peças em ouro.

“O posto local efetuou os primeiros procedimentos, sendo que a investigação transitou para a alçada da diretoria de Braga da PJ por ter envolvido armas de fogo”, referiu à Lusa o comandante da PSP de Viana do Castelo.

Este agente de autoridade revelou ainda que “o grupo partiu as montras e furtou artigos”, depois do proprietário do espaço se ter refugiado ao perceber que a ourivesaria ia ser assaltada.

O valor do roubo ainda não foi contabilizado.

O grupo está em fuga e a Polícia Judiciária procura pistas para tentar localizar os assaltantes.

Na quarta-feira, uma outra ourivesaria também foi assaltada naquela região.

