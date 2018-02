Nas Notícias Gripe A faz terceira vítima mortal na Madeira Por

Uma mulher de 63 anos morreu de gripe A, na Madeira. É o terceiro caso mortal da doença no arquipélago.

O óbito ocorreu na terça-feira, mas só agora foi confirmada a associação ao vírus.

Devido a este surto de gripe há sete pessoas que se encontram internadas, uma delas em estado grave.

Em janeiro, morreram duas pessoas devido ao vírus da gripe A.

A 13 de janeiro, faleceu uma mulher com 59 anos. No dia 22, morreu outra mulher, de 57 anos.

Nas três primeiras semanas desse mês, o serviço de urgência referenciou 100 casos suspeitos do vírus ‘influenza A’.

A 31 de janeiro, o Serviço de Saúde da região autónoma da Madeira ativou o plano de contingência da gripe.

As três mortes provocadas pela gripe A ocorrem no ano com a taxa de vacinação, em pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mais alta de sempre na região.

