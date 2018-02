Nas Notícias Gripe A provoca quarta morte na Madeira Por

A gripe A provocou a morte de uma mulher de 84 anos, na Madeira. É o quarto caso fatal da doença no arquipélago.

De acordo com a nota do Instituto da Administração da Saúde (IASAUDE), emitida no âmbito da vigilância epidemiológica, a idosa apresentava múltipla patologia associada à gripe A.

Esta quarta morte provocada pela doença ocorreu esta semana, num período em que diminuiu a procura dos utentes aos centros de gripe.

“Há apenas a registar três novos internamentos”, destaca ainda a informação da IASAUDE.

Estes pacientes são uma criança do sexo masculino, com 14 anos de idade, e dois adultos, um homem e uma mulher.

O menino, internado na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria, encontra-se “a evoluir muito bem, pelo que já foi transferido para a enfermaria de pediatria”.

Já os adultos estão na ala de internamento destinada à gripe no Hospital dos Marmeleiros.

“No dia de hoje estão internados cinco doentes com gripe, sendo três com gripe A e dois com gripe B”, precisou Bruno Freitas, da administração da IASAÚDE.

Tratam-se de um doente do sexo masculino internado há 38 dias na UCIP, com 68 anos e com múltiplas comorbilidades; uma criança de 14 anos na enfermaria de Pediatria; e três doentes (dois do sexo feminino e um do sexo masculino) na ala de internamento reservada à gripe no Hospital dos Marmeleiros.

Desde 31 de janeiro, acorreram aos três centros da gripe a funcionar na Madeira 1447 pessoas.

