Gripe está a “estabilizar”, diz Direção-Geral da Saúde

A Direção-Geral da Saúde fez novo balanço relativo à gripe e explicou que “a atividade gripal continua em epidemia ligeira”, com “com tendência para a estabilidade” e reforçando a ideia, tendo por base indicadores, de que o pico de gripe “já tenha sido atingido”.

“Se não houver nenhuma alteração drástica a tendência (de casos de gripe) será para diminuição”, referiu a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas refere que “tudo indica que o pico já foi atingido”.

Esta responsável de saúde salientou ainda que “a atividade gripal continua em epidemia ligeira”.

De acordo com explicação dada aos jornalistas, em conferência de imprensa, os casos de gripe estão a diminuir no norte e no Algarve”, sendo que na região de Lisboa tendem a estabilizar e a terem uma “ligeira tendência crescente” na região centro.

